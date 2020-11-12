Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

12.11.2020 14:03
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı olmak üzere 143 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 27 bin 942'ye yükseldiği ülkede, Kovid-19 testi pozitif çıkan toplam 25 bin 404 kişi iyileşti. Son 24 saatte virüs nedeniyle ülkede can kaybı yaşanmadı.

Ülkede bugüne kadar virüse yakalanan 487 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 5 yeni vaka kaydedildi. Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği adada, toplam vaka sayısı 589'a ulaştı.

Salgının başından bu yana aldığı etkili tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeyi başaran Tayvan'da 12 Nisan'dan bu yana iç kaynaklı vakaya rastlanmıyor.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 23 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 5 bin 431'e çıktı.

Kentte son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1407 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam sayı 402 bin 820'ye çıktı.??

Son 24 saatte virüs nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 721'e yükseldi.?

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 362 bin 417 oldu.?

Tayland?

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, yeni can kaybı olmadı.

Vaka sayısının 3 bin 852'ye çıktığı ülkede bugüne kadar virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 693 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.?

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 102'ye yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 57 bin 990 kişi iyileşti.?

Bangladeş?

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1845 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 427 bin 198'e çıktı.?

Ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 13 kişinin ölümüyle toplam ölü sayısı 6 bin 140'a yükseldi.??

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.?

Bangladeş yönetimi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek amacıyla ülkedeki tüm eğitim kurumlarının 19 Aralık'a kadar kapalı olacağını bildirdi.

Bangladeş'teki eğitim kurumları, salgını kontrol altına almak için 17 Mart'ta kapatılmıştı.

Güney Kore, Bangladeş, Tayvan, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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