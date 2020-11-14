Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

14.11.2020 15:27
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1650 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam sayı 406 bin 337'ye çıktı.??

Son 24 saatte virüs nedeniyle 39 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 791'e yükseldi.?

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 363 bin 68 oldu.?

Bangladeş?

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1531 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 430 bin 496'ya çıktı.?

Ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 14 kişinin ölümüyle toplam ölü sayısı 6 bin 173'e yükseldi.??

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.?

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 2 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.?

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 116'ya yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 8 kişi iyileşti.?

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 8 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 5 bin 445'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmayan kentte, şimdiye kadar 108 kişi öldü.

Tayland?

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, yeni can kaybı olmadı.

Vaka sayısının 3 bin 866'e çıktığı ülkede bugüne kadar virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 866 kişi de iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 3 yeni vaka kaydedildi. Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği adada, toplam vaka sayısı 600'e ulaştı.

Salgının başından bu yana aldığı etkili tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeyi başaran Tayvan'da 12 Nisan'dan bu yana iç kaynaklı vakaya rastlanmıyor.

Filipinler, Bangladeş, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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