Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

24.11.2020 14:51
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1118 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 421 bin 722'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 185'e, iyileşenlerin sayısı da 386 bin 792'ye yükseldi.

Filipinler yönetimi, gelecek yıl 60 milyon Filipinliye Kovid-19 aşısı yapmayı hedeflediğini bildirdi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 2 bin 230 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 451 bin 990'a çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 32 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 648'e yükseldi.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 18 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 183'e yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 71 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 80 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 5 bin 782'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmazken Hong Kong'da bugüne dek 108 kişi virüs nedeniyle öldü, virüse yakalanan 5 bin 274 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, yurt dışı kaynaklı 2 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, yeni can kaybı olmadı.

Vaka sayısının 3 bin 922'ye çıktığı ülkede, virüse yakalanan toplam 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 772 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

Pakistan

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 954 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 379 bin 883'e yükseldi.

Son 24 saatte 48 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 7 bin 744'e, iyileşenlerin sayısı ise 331 bin 860'a ulaştı.

Pakistan'da 11 gündür günlük vakalar, 2 binin üzerinde seyrediyor.

Güney Kore

Yonhap haber ajansının haberine göre, Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, kamu görevlilerinin virüs önlemlerine uymayıp Kovid-19'a yakalandığında disiplin cezası uygulayacağını belirtti.

Koronavirüs, Bangladeş, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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