Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1202 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 422 bin 915'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 31 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 215'e, iyileşenlerin sayısı da 386 bin 955'e yükseldi.

Filipinler yönetimi, gelecek yıl 60 milyon Filipinliye Kovid-19 aşısı yapmayı hedeflediğini duyurmuştu.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 190'a yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 79 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 2 bin 156 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 454 bin 146'ya çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 39 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 487'ye yükseldi.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 85 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 bin 867'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmazken, Hong Kong'da bugüne dek 108 kişi virüs nedeniyle öldü, virüse yakalanan 5 bin 295 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, yurt dışı kaynaklı 4 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, yeni can kaybı olmadı.

Vaka sayısının 3 bin 926'ya çıktığı ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 780 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

Güney Kore

Güney Kore'de askere alınan 55 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yonhap haber ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yeoncheon'daki bir askeri eğitim kampında 55 askerin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, askerlerin kampa girerken test sonuçlarının negatif olduğu, ancak semptom gösteren askerlere tekrar yapılan testlerin sonucunun ise pozitif çıktığı kaydedildi.