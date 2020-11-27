Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

27.11.2020 12:59
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

?????? Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

?????? Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1631 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 425 bin 918'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 46 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 255'e, iyileşenlerin sayısı da 387 bin 616'ya yükseldi.

Filipinler, bugün, ilaç şirketi AstraZeneca'dan 2,6 milyon doz Kovid-19 aşısı almak için anlaşma imzaladı.

Filipinler yönetimi, gelecek yıl 60 milyon Filipinliye Kovid-19 aşısı yapmayı hedeflediğini duyurmuştu.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 4 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vakası sayısının 58 bin 199'a yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 104 kişi iyileşti.

Bakanlık, ülke içi kaynaklı vakaya rastlanmamasının salgının henüz sona erdiği anlamına gelmediği ve tedbirlere uyulmaya devam edilmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 2 bin 273 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 458 bin 711'e çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 20 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 544'e yükseldi.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 92 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 bin 40'a çıktı.

Hong Kong'da tespit edilen 92 yeni vaka 6 Ağustos'tan bu yana tespit edilen günlük en fazla vaka sayısı artışı olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmazken, Hong Kong'da bugüne dek 108 kişi virüs nedeniyle öldü, virüse yakalanan 5 bin 313 kişi sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, yurt dışı kaynaklı 19 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, yeni can kaybı olmadı.

Vaka sayısının 3 bin 961'e çıktığı ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 790 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 14 yeni vaka kaydedildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Ada'da, toplam vaka sayısı 618'e ulaştı.

Tayvan'da tespit edilen 14 yeni vakanın nisandan bu yana tespit edilen günlük en fazla vaka sayısı artışı olduğu açıklandı.

Salgının başından bu yana aldığı etkili tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeyi başaran Tayvan'da 12 Nisan'dan bu yana iç kaynaklı vakaya rastlanmıyor.

Filipinler, Hong Kong, Tayvan, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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