Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 76 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 429 bin 864'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 40 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 373'e, iyileşenlerin sayısı da 398 bin 624'e yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, 7'si yurt dışı kaynaklı, 8 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vakası sayısının 58 bin 213'e yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 119 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 1788 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 462 bin 407'ye çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 609'a yükseldi.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 115 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 bin 239'a çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği Hong Kong'da bugüne dek 109 kişi virüs nedeniyle öldü, virüse yakalanan 5 bin 340 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong yerel hükümeti, artan vakalar nedeniyle kentteki anaokulu, ilk ve ortaokullar ile liselerin yıl sonuna kadar yüz yüze eğitime ara vereceğini açıkladı.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, 11 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, yeni can kaybı olmadı.

Vaka sayısının 3 bin 977'ya çıktığı ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 800 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 3 yeni vaka kaydedildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Ada'da, toplam vaka sayısı 651'e ulaştı.

Salgının başından bu yana aldığı etkili tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeyi başaran Tayvan'da 12 Nisan'dan bu yana iç kaynaklı vakaya rastlanmıyor.