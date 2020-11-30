Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

30.11.2020 13:27
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1773 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 431 bin 630'a çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 44 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 373'e, iyileşenlerin sayısı da 398 bin 658'e yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, 4'ü yurt dışı kaynaklı, 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vakası sayısının 58 bin 218'e yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 124 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 2 bin 525 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 464 bin 932'ye çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 35 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 644'e yükseldi.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 76 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 bin 315'e çıktı.

Hong Kong'da bugüne dek 109 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, virüse yakalanan 5 bin 340 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong Lideri Carrie Lam, artan vakalar nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kamu çalışanlarının çarşamba gününden itibaren evlerinde çalışmaya başlayacağını duyurdu.

Bu kapsamda, Lam, 2 hafta süreyle restoranların 22.00'a kadar faaliyet gösterebileceği ve buralarda 2'den fazla kişinin aynı masayı paylaşmasının yasaklandığını açıkladı.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 21 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, yeni can kaybı olmadı.

Vaka sayısının 3 bin 998'e çıktığı ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 803 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı, 24 yeni vaka kaydedildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Ada'da, toplam vaka sayısı 675'e ulaştı.

Salgının başından bu yana aldığı etkili tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeyi başaran Tayvan'da 12 Nisan'dan bu yana iç kaynaklı vakaya rastlanmıyor.

Filipinler, Hong Kong, Singapur, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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