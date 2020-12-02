Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

02.12.2020 13:55
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

??????? Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

??????? Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1438 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 434 bin 357'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 436'ya, iyileşenlerin sayısı da 399 bin 5'e yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, yurt dışı kaynaklı 2 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vakası sayısının 58 bin 230'a yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 139 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 2 bin 198 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 469 bin 423'e çıktı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 38 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 713'e yükseldi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 103 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 bin 500'e çıktı.

Hong Kong'da son 24 saatte Kovid-19'dan 1 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 110'a yükseldi.

Virüse yakalanan 5 bin 394 kişi sağlığına kavuştu.???????

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 18 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, yeni can kaybı olmadı.

Vaka sayısının 4 bin 26'ya çıktığı ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 822 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 6 kişide Kovid-19 vakası kaydedildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Ada'da, toplam vaka sayısı 685'e ulaştı.

Filipinler, Hong Kong, Singapur, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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