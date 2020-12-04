Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 934 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 436 bin 345'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 63 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 509'a, iyileşenlerin sayısı da 399 bin 345'e yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, yurt dışı kaynaklı 3 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 242'ye yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 145 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 2 bin 252 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 473 bin 991'e çıktı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 24 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 772'ye yükseldi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 112 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 bin 702'ye çıktı.

Hong Kong'da son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, ölü sayısı 112'ye ulaştı.

Virüse yakalanan 5 bin 465 kişi sağlığına kavuştu.???????

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 14 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısının 4 bin 53'e çıktığı ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 839 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 4 kişide Kovid-19 vakası kaydedildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 690'a ulaştı.