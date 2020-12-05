Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

05.12.2020 14:47
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1733 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 438 bin 69'a çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 526'ya, iyileşenlerin sayısı da 399 bin 582'ye yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, 12'si yurt dışı kaynaklı 13 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Vaka sayısının 58 bin 255'e yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 152 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 1888 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 475 bin 879'a çıktı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 35 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 807'ye yükseldi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 101 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 bin 803'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadığı Hong Kong'da şimdiye kadar 112 kişi yaşamını yitirdi.

Virüse yakalanan 5 bin 511 kişi sağlığına kavuştu.???????

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 17'si yurt dışı kaynaklı 19 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısının 4 bin 72'ye çıktığı ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 848 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 3 kişide Kovid-19 vakası kaydedildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 693'e ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 574 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler, Hong Kong, Tayvan, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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