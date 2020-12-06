Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

06.12.2020 14:33
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1768 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 439 bin 834'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 29 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 554'e, iyileşenlerin sayısı 408 bin 634'e yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Vaka sayısının 58 bin 260'a yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 158 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 1666 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 477 bin 545'e çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 31 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölüm sayısı 6 bin 838'e yükseldi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 95 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 bin 898'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybedenin olmadığı Hong Kong'da şimdiye kadar 112 kişi yaşamını yitirdi.

Virüse yakalanan 5 bin 567 kişi sağlığına kavuştu.???????

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 12'si yurt dışı kaynaklı 14 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 4 bin 86'ya çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 853 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 22 kişide Kovid-19 vakası kaydedildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 716'ya ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 574 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler, Hong Kong, Tayvan, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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