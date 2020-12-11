Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1504 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam sayı 447 bin 39'a çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 709'a, iyileşenlerin sayısı 409 bin 329'a yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 1884 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 487 bin 849'a çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 986'ya yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 414 bin 318 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, 8 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Singapur'da bugüne dek 58 bin 305 vaka görülürken virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 188 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 86 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 bin 378'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle can kaybı ülkede, kentte şimdiye kadar 114 kişi yaşamını yitirdi.

Virüse yakalanan 5 bin 996 kişi sağlığına kavuştu.???????

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 4 bin 180'e çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 903 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk Kovid-19 vakası 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk vaka olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 1 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 725'e ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 595 kişi sağlığına kavuştu.