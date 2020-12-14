Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1339 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 450 bin 733'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 757'ye, iyileşenlerin sayısı 418 bin 418'e yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 1799 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 492 bin 332'ye çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 37 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 89'a yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 420 bin 896 kişi iyileşti.

Bangladeş hükümeti, Kovid-19 negatif sertifikası olmayan yolcu uçaklarının uçuşlarını askıya alma kararı aldı.???????

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Singapur'da bugüne dek 58 bin 325 vaka görülürken virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 208 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 82 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 bin 624'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği kentte virüsten ölenlerin sayısı 118'e ulaştı. Virüse yakalanan 6 bin 266 kişi sağlığına kavuştu.???????

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 28 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 4 bin 237'ye çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 940 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk Kovid-19 vakası 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk vaka olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 4 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 740'a ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 606 kişi sağlığına kavuştu.