Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1156 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 452 bin 988'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 833'e, iyileşenlerin sayısı 419 bin 282'ye yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 1632 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 495 bin 841'e çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 156'ya yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 426 bin 729 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 12 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Singapur'da bugüne dek 58 bin 353 vaka görülürken virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 233 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 82 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 bin 804'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kentte bugüne kadar virüsten 123 kişi yaşamını yitirdi. Virüse yakalanan 6 bin 439 kişi sağlığına kavuştu.???????

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 15 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 4 bin 261'e çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 977 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk Kovid-19 vakası 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, Çin dışında görülen ilk vaka olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 7 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 749'a ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 612 kişi sağlığına kavuştu.