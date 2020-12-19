Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

19.12.2020 14:19
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1491 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 458 bin 44'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 36 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 911'e, iyileşenlerin sayısı 421 bin 86'ya yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1267 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 499 bin 560'a çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 25 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 242'ye yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 17 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne dek 58 bin 403 vaka görülürken, 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 265 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 109 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 79'a çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle can kaybı olmayan kentte, bugüne kadar virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 129'a ulaştı, 6 bin 736 kişi de sağlığına kavuştu.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 22'si yurt dışı kaynaklı, 34 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Toplam vaka sayısı 4 bin 331'e çıkarken, 60 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 24 kişi iyileşti.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 4 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 763'e ulaştı, 625 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler, Hong Kong, Bangladeş, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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