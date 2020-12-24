Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1776 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 465 bin 724'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 55'e, iyileşenlerin sayısı da 430 bin 490'a yükseldi.

Başkent Bangkok, salgın riskinin en yüksek olduğu yerler arasında değerlendirilirken, burada 3 Ocak'a kadar eğitime ara verildi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1234 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 506 bin 102'ye çıktı.

Son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 378'e yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 13 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 58 bin 495 vaka görülürken, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 322 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 71 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 425'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Kentte bugüne kadar virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 135'e ulaştı, 7 bin 203 kişi de sağlığına kavuştu.???????

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde Baş Yönetici Carrie Lam, kent sakinlerine yetecek sayıda Kovid-19 aşısı temin edilmesinin garanti altına alındığını belirtti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı, toplam 67 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 5 bin 829'a çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 116 kişi iyileşti.