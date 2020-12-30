Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

30.12.2020 13:41
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1014 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki vaka sayısı 472 bin 532'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 68 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 230'a, iyileşenlerin sayısı da 439 bin 509'a yükseldi. ???????

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 26'sı yurt dışı kaynaklı olmak üzere 27 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ülkede bugüne kadar 58 bin 569 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 400 kişi iyileşti. ???????

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 54 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 779'a çıktı.

Son 24 saatte virüsten 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 146'ya ulaştı.

İyileşenlerin sayısı 7 bin 722'ye yükseldi.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 250 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Bugüne kadar vaka sayısı 6 bin 640'a çıkan ülkede, virüse yakalanan 61 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 212 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 2 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 797'ye ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 666 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan'da, İngiltere'de görülen Kovid-19'un hızlı bulaşan türüne rastlanması üzerine, yetkililer, oturma izni olmayan kişilerin ülkeye girişlerinin askıya alındığını açıkladı.

Filipinler, Singapur, Tayvan, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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