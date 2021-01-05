Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

05.01.2021 13:01
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 937 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki vaka sayısı 479 bin 693'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 58 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 263'e, iyileşenlerin sayısı ise 448 bin 375'e yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, yurt dışı kaynaklı 26, yurt içi kaynaklı da 2 olmak üzere, 28 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 58 bin 749 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 497 kişi de iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 32 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 9 bin 50'ye çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne kadar 151 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 8 bin 127 kişi de iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hayatını kaybeden olmayan ülkede, 527 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 8 bin 966 vakanın görüldüğü, 65 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, virüs bulaşan 4 bin 397 kişi iyileşti.

Kovid-19 Durum İdare Merkezince, dün, olağanüstü halin (OHAL) şubat sonuna kadar uzatılması için teklif verildiği açıklandı.

Olağan 1 aylık uzatma yerine "acil durum" kararnamesiyle 45 günlük uzatmanın nedeni olarak Tayland'da geçen ay görülen yeni bir dalganın ardından vakalardaki artış gösteriliyor.

Kararın, bugün Bakanlar Kurulunca onaylanması bekleniyor.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, yurt dışı kaynaklı 2 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da vaka sayısı 817'ye ulaştı.

Ülkede virüse yakalanan 697 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler, Hong Kong, Singapur, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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