Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1047 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 480 bin 737'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 26 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 347'ye, iyileşenlerin sayısı 448 bin 700'e yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 29'u yurt dışı kaynaklı 31 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 58 bin 780 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 517 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 25 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 9 bin 75'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte bir kişi hayatını kaybetti.

Ülkede bugüne kadar 154 kişi öldü, virüs bulaşan 8 bin 201 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 365 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Son 24 saatte ülkede bir kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 66'ya ulaştı.

Bugüne kadar 9 bin 331 vakanın görüldüğü ülkede, virüs bulaşan 4 bin 397 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, yurt dışı kaynaklı 2 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da vaka sayısı 819'a ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 700 kişi sağlığına kavuştu.