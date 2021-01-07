Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1353 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 482 bin 83'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 356'ya, iyileşenlerin sayısı ise 449 bin 52'ye yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1007 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 519 bin 905'e yükseldi.

Son 24 saatte 31 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 718 oldu.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 31'i yurt dışı kaynaklı 33 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar ülkede 58 bin 813 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 541 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 33 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 9 bin 108'e çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte hayatını kaybeden olmadı.

Hong Kong'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 154 kişi öldü, virüs bulaşan 8 bin 258 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 305 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Son 24 saatte ülkede bir kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 67'ye ulaştı.

Bugüne kadar 9 bin 636 vakanın görüldüğü ülkede, virüs bulaşan 4 bin 521 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, yurt dışı kaynaklı 3 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da vaka sayısı 822'ye ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 708 kişi sağlığına kavuştu.