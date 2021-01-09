Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1952 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 485 bin 797'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 34 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 398'e, iyileşenlerin sayısı da 449 bin 615'e yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 692 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 522 bin 382'yi buldu.

Son 24 saatte 22 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 756 oldu.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 29 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 58 bin 865 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 580 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 59 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 9 bin 212'ye çıktı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 157'ye yükseldi, virüs bulaşan 8 bin 313 kişi de iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 212 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Son 24 saatte can kaybı yaşanmazken, şimdiye kadar 67 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar 10 bin 53 vakanın görüldüğü ülkede, virüs bulaşan 5 bin 546 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 3 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği Tayvan'da vaka sayısı 828'e ulaştı.

Ülkede virüse yakalanan 720 kişi iyileşti.