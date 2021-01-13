Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

13.01.2021 14:13
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1453 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 492 bin 700'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 146 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 699'a, iyileşenlerin sayısı ise 458 bin 523'e yükseldi.

Ülkede şubatta aşılamanın başlaması bekleniyor. Filipinler, 9 Ocak'ta Hindistan Serum Enstitüsü ve yerel ortağı Faberco Life Sciences Inc. ile 30 milyon doz Covovax marka Kovid-19 aşısı alımını güvenceye almak için anlaşma imzalamıştı.

Pfizer ve Oxford'dan AstraZeneca aşıları ise henüz hükümetten onay alamadı.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 890 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 524 bin 910'a çıktı.

Son 24 saatte 14 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 833'e ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 38 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 58 bin 984 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 694 kişi iyileşti.

Yetkililer, ülkede 6 bin 200 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 42 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 9 bin 386'ya yükseldi.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybettiği Hong Kong'da şimdiye kadar ölü sayısı 161'e çıkarken, virüs bulaşan 8 bin 584 kişi de iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 67'si yurt dışı kaynaklı, 157 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Son 24 saatte can kaybının olmadığı ülkede, şimdiye kadar 67 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar 10 bin 991 vakanın görüldüğü ülkede, virüs bulaşan 6 bin 943 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 4 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin yaşamını yitirdiği Tayvan'da vaka sayısı 842'ye ulaştı.

Ülkede virüse yakalanan 731 kişi iyileşti.

Filipinler, Hong Kong, 1453, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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