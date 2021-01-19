Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

19.01.2021 14:51
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1357 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı, 504 bin 84'e çıktı.

Son 24 saatte 69 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 978'e, iyileşenlerin sayısı 324 artarak 466 bin 249'a yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 702 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 529 bin 31'e çıktı.

Son 24 saatte 20 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 942'ye ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 2'si yurt içi kaynaklı, 30 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 59 bin 157 vaka görüldü, 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 868 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 56 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 9 bin 721'e yükseldi. Bölgede virüs nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Şimdiye kadar 164 kişinin yaşamını yitirdiği Hong Kong'da 8 bin 827 kişi de iyileşti.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, vaka sayılarındaki artış nedeniyle sosyal mesafe önlemlerinin uzatıldığını aktardı.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 171 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Virüs nedeniyle şimdiye kadar 70 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 12 bin 594'e çıktı, virüs bulaşan 9 bin 356 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 2'si yurt dışı kaynaklı, 6 yeni Kovid-19 vakası görüldü, can kaybı yaşanmadı.

Toplam vaka sayısının 868'e çıktığı Tayvan'da, virüs nedeniyle bugüne kadar 7 kişi yaşamını yitirdi.

Salgın nedeniyle Tayvan'da 26 Şubat-7 Mart'ta düzenlenecek geleneksel "Fener Festivali" iptal edildi.

Tayvan'da festival için ilgili kurumlar 7,14 milyon dolar ödenek ayırmıştı.

Filipinler, Hong Kong, Tayvan, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milan, Beşiktaş'ın da istediği Mandzukic'i kadrosuna kattı Çaykur Rizespor'da teknik direktör Tomas ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de yeni sözleşmeyi kabul etmeyen Ömer Faruk Beyaz kadro dışı bırakıldı Türkiye'nin sürücüsüz otobüsü testleri başarıyla geçti Para ödememek için çöplerini döktükleri mahallenin sakinleri isyan etti Boşandığı eşi hayatını kabusa çevirdi: Resimlerimi kullanarak beni pazarlamaya çalıştı Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Altyapı çalışması yapan ekipler, Roma dönemine ait tarihi kalıntı buldu
Mahkeme, Bahçeşehir gölet projesinin ruhsatlarını iptal etti Mahkeme, Bahçeşehir gölet projesinin ruhsatlarını iptal etti         
14:45
Son dakika! Rusya'dan Sputnik V'nin ardından yüzde 100 etkinlikte ikinci bir koronavirüs aşısı daha: EpiVakKorona Son dakika! Rusya'dan Sputnik V'nin ardından yüzde 100 etkinlikte ikinci bir koronavirüs aşısı daha: EpiVakKorona         
14:23
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan reformlarla ilgili müjdeyi verdi: Kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan reformlarla ilgili müjdeyi verdi: Kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir         
14:00
Son dakika! Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı Son dakika! Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının görüntüleri ortaya çıktı         
12:57
Ünlü model Stephanie Seymour'un 24 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Ünlü model Stephanie Seymour'un 24 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti         
12:37
130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor         
12:18
Ailecek komşularının kapısına dayanıp acımadan vurdular! O anlar kamerada Ailecek komşularının kapısına dayanıp acımadan vurdular! O anlar kamerada         
12:11
Satmaya götürdüğü aracı buzlu yolda kayınca arkasından iterek durdurmaya çalıştı! Korkunç olay kamerada Satmaya götürdüğü aracı buzlu yolda kayınca arkasından iterek durdurmaya çalıştı! Korkunç olay kamerada         
11:24
Kanada'da yetişkinlerin organları öldüklerinde hastalara nakledilecek Kanada'da yetişkinlerin organları öldüklerinde hastalara nakledilecek         
11:15
MEB'in hazırladığı 3 bin 350 soruluk yeni kaynak erişime açıldı MEB'in hazırladığı 3 bin 350 soruluk yeni kaynak erişime açıldı         
10:28
Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu         
10:11
AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı         
09:33
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede         
09:10
Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor         
08:13
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 14:59:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei