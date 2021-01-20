Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1862 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 505 bin 939'a çıktı.

Son 24 saatte 64 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 42'ye, iyileşenlerin sayısı 466 bin 993'e yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 656 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 529 bin 687 oldu.

Son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 950'ye ulaştı.???????

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 36'sı yurt dışı kaynaklı, 40 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 59 bin 197 vaka görüldü, 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 894 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte, 77 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 9 bin 798'e yükseldi, 1 kişi ise yaşamını yitirdi.

Şimdiye kadar 166 kişinin yaşamını yitirdiği Hong Kong'da 8 bin 864 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 59 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Son 24 saatte virüs kaynaklı 1 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 71'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı 12 bin 653'e çıktı, virüs bulaşan 9 bin 621 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 yeni Kovid-19 vakası görüldü, can kaybı yaşanmadı.

Toplam vaka sayısının 870'e çıktığı Tayvan'da, virüs nedeniyle bugüne kadar 7 kişi yaşamını yitirdi.

Kamboçya

Khamer Times gazetesinin haberine göre, Güneydoğu Asya ülkesi Komboçya'ya, aşılama programı kapsamında, şubatta Çin'e ait Sinopharm firmasının, Kovid-19 aşısının 300 bin dozu getirilecek.

Sağlık Bakanlığı, aşının yüzde 79,34 etkili olduğunu da bildirdi.