Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki ilk karantinanın ardından 1 yıl geçerken, Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 17'si yurt dışı kaynaklı 107 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 56'sı Heylongciang, 15'i Hıbey, 13'ü Cilin, 3'ü Pekin ve 3'ü de Şanghay'da görüldü.

Çin'de bugüne kadar 88 bin 911 vaka tespit edilirken, 4 bin 635 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 526 kişi iyileşti.

Xinhua'nın haberine göre, ülkede, Hıbey eyaletinin başkenti Şıciacuang'da, Kovid-19'un yayılmasını engellemek için 17 gün boyunca toplamda 30 milyon nükleik asit testi yapıldı.

Şehirde bu ayın başlarında toplu enfeksiyonların görülmesi sebebiyle, kesin vaka sayısını bulmak için hemen harekete geçilerek 6-22 Ocak tarihlerinde, 3 turda toplam 30 milyon test yapıldı.

Bu ölçekte tekrarlanarak yapılan bir testin ülkede ilk defa gerçekleştirildiği bildirildi.

Hıbey Eyaleti Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi yetkilisi Şi Jian, nükleik asit testinin özellikle asemptomatik vakaların erkenden bilinip kontrol altına alınmasında hızlı ve etkili bir yöntem olduğunu belirterek, şimdiye kadar asemptomatik vakaların büyük çoğunluğunun toplu testler sırasında tespit edildiğine dikkati çekti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 28'i yurt dışı irtibatlı 431 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 74 bin 692'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte 9 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1337'ye ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 62 bin 44 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede başkent Seul ve çevresindeki bölgede "2,5" olarak adlandırılan artırılmış 2'nci seviye tedbirler 31 Ocak'a kadar uzatılırken, diğer kentlerde de 2'nci seviye tedbirler aynı tarihe kadar uygulanacak.

Güney Kore'de günlük vaka sayısı, 25 Aralık'ta 1240 ile en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14 bin 323 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 640 bin 544'e çıktı, 10 milyon 300 bin 838 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 152 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 153 bin 184'e yükseldi.

Ülkede 16 Ocak'ta başlayan Kovid-19 aşı kampanyası kapsamında en az 1 milyon kişiye aşı yapıldı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1797 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 511 bin 679'a çıktı.

Son 24 saatte 54 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 190'a, iyileşenlerin sayısı 467 bin 886'ya yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 436 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 531 bin 326 oldu.

Son 24 saatte 22 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı da 8 bin 3'e ulaştı. ?????

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı olmak üzere 10 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 59 bin 260 vaka görülen ülkede, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 983 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte virüs sebebiyle can kaybı yaşanmazken, 81 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 10 bin 10'a yükseldi.

Şimdiye kadar 168 kişinin öldüğü Hong Kong'da, virüs tespit edilen 8 bin 997 kişi de iyileşti.

Kasım ayından bu yana yeni bir Kovid-19 dalgasıyla mücadele eden Hong Kong'da yetkililer, yerel saatle 04.00'den itibaren 48 saatliğine daha önce benzeri görülmemiş bir karantina uygulamasına gitti.

Yetkililer, Yau Tsim Mong'da bir bölgenin tüm sakinlerine Kovid-19 testi uygulanıncaya kadar karantinanın devam edeceğini belirtti.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakası görüldü, virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Toplam vaka sayısının 884'e çıktığı Tayvan'da virüs nedeniyle bugüne kadar 7 kişi öldü.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 198 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı 1 kişinin öldüğü ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 72 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısı 13 bin 302'ye çıktı, virüs saptanan 10 bin 448 kişi sağlığına kavuştu.