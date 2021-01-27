Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

27.01.2021 15:19
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 20'si yurt dışı kaynaklı 75 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 29'u Heylongciang, 14'ü Cilin, 7'si Hıbey eyaletlerinde, 4'ü Pekin ve 1'i Şanghay şehirlerinde görüldü.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 89 bin 272 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 774 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 43'ü yurt dışı irtibatlı 559 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 76 bin 429'a çıktı.

Günlük vaka sayısı 10 gün sonra ilk kez 500'ün üzerine çıktı.

Son 24 saatte 7 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1378'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 65 bin 478 kişi sağlığına kavuştu.

Vaka artışı nedeniyle başkent Seul ve çevresindeki bölgede "2,5" olarak adlandırılan artırılmış 2'nci seviye tedbirler 31 Ocak'a kadar uzatılırken diğer kentlerde de 2'nci seviye tedbirler aynı tarihe kadar uygulanacak.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 12 bin 689 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 690 bin 279'a çıktı, 10 milyon 359 bin 305 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 137 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 153 bin 751'e yükseldi.

Ülkede 16 Ocak'ta başlayan Kovid-19 aşı kampanyası kapsamında iki haftadan kısa sürede 2 milyondan fazla sağlık çalışanına aşı yapıldığı bildirildi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 245 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 518 bin 407'yi buldu.

Son 24 saatte 95 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 481'e, iyileşenlerin sayısı 476 bin 542'ye yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 528 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 533 bin 444 oldu.

Son 24 saatte 17 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı da 8 bin 72'ye ulaştı. ?????

Başbakan Şeyh Hasina, ülkede aşılama kampanyasının başladığını duyurdu. Sağlık çalışanı ve bir generalin olduğu 6 kişiye ilk doz aşılar yapıldı. Aşı yapılanlar bir süre sağlık kontrolünde tutulduktan sonra, tüm ülkede yaygın aşılamaya 7 Şubat'ta başlanacağı bildirildi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 25 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ülkede 5 gündür yurt içi kaynaklı vakaya rastlanmadı.

Bugüne kadar 59 bin 391 vaka görülen ülkede, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 86 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11'i yurt dışı kaynaklı 819 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, virüs bulaşan 1 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle 76 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısı 15 bin 465'e çıktı, virüs saptanan 11 bin 54 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 3 yeni Kovid-19 vakası görüldü, can kaybı yaşanmadı.

Toplam vaka sayısının 893'e çıktığı Tayvan'da virüs nedeniyle bugüne kadar 7 kişi öldü.

Bir hastanede tespit edilen 15 Kovid-19 vakası nedeniyle, hastanedeki 3 bin 482 kişinin karantinada tutulduğu, testlerin sürdüğü bildirildi.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede 5 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 bin 295'e ulaştı.

Bugüne kadar 25 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken 2 bin 201 kişi de sağlığına kavuştu.

Ülkede dün iki ay aradan sonra yurt içi kaynaklı ilk vakaya rastlanmıştı. 56 yaşındaki kadın hastanın temasta bulunduğu kişilere testler yapılsa da henüz bağlantılı bir enfeksiyona rastlanmadı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Ocak, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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