Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

29.01.2021 14:01
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 16'sı yurt dışı kaynaklı 52 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 21'i Heylongciang, 13'ü Cilin, 1'i Hıbey eyaletlerinde ve 1'i de Pekin'de görüldü.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 89 bin 378 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 82 bin 940 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 24'ü yurt dışı irtibatlı 469 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 77 bin 395'e çıktı.

Son 24 saatte 13 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1399'a ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 66 bin 503 kişi ise sağlığına kavuştu.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 bin 940 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 702 bin 971'e çıktı, 10 milyon 394 bin 352 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 162 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 154 bin 47'ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 4'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1849 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 521 bin 413'ü buldu.

Son 24 saatte 48 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 600'e, iyileşenlerin sayısı 475 bin 765'e ulaştı.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 454 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 534 bin 407 oldu.

Son 24 saatte 7 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı da 8 bin 94'e çıktı. ?????

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 24 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ülkede 7 gündür yurt içi kaynaklı vakaya rastlanmadı.

Bugüne kadar 59 bin 449 vaka görülen ülkede, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 148 kişi iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, ülkede 113 binden fazla kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozunun yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Aşılama programını kontrollü şekilde sürdürülürken, ilerleyen günlerde aşılanan kişi sayısının önemli ölçüde artması bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 802 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, virüs kaynaklı hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle 76 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısı 17 bin 23'e çıktı, virüs saptanan 11 bin 396 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 4 yeni Kovid-19 vakası görüldü, can kaybı yaşanmadı.

Toplam vaka sayısının 899'a çıktığı Tayvan'da virüs nedeniyle bugüne kadar 7 kişi öldü.???????

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Pekin, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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