Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

12.02.2021 14:07
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 12 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Bugüne kadar 89 bin 748 vaka tespit edilirken, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 84 bin 292 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19'u yurt dışı bağlantılı 403 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 82 bin 837'ye çıktı.

Son 24 saatte 11 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1507'ye yükseldi. Bugüne dek 72 bin 936 kişi sağlığına kavuştu.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 9 bin 309 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 880 bin 603'e çıktı, 10 milyon 589 bin 629 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede son 24 saatte 87 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 155 bin 447'ye yükseldi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 22 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 545 bin 300'ü buldu.

Son 24 saatte 26 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 495'e, iyileşenlerin sayısı 500 bin 654'e ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 16'sı yurt dışı kaynaklı 18 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 59 bin 777 vakanın görüldüğü ülkede 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 558 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 175 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısının 24 bin 279'a çıktığı ülkede 20 bin 210 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezinin açıklamasına göre, son 24 saatte yurt dışı bağlantılı 1 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Toplam vaka sayısının 937'ye çıktığı Tayvan'da virüs nedeniyle bugüne kadar 9 kişi öldü.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Kore, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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