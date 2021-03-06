Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

06.03.2021 15:19
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 10 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne dek 89 bin 962 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 85 bin 153 kişi iyileşti.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 bin 327 yeni vakaya rastlandı. Ülkedeki toplam Kovid-19 vakası sayısı 11 milyon 192 bin 88'e çıktı ve 10 milyon 854 bin 128 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 108 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 157 bin 656'ya yükseldi.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 14'ü yurt dışı bağlantılı 418 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 92 bin 55'e çıktı.

Son 24 saatte 5 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölü sayısı 1632'ye yükseldi. Bugüne kadar 82 bin 913 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle bir kişi yaşamını yitirdi.

Bölgede 8 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 bin 75'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 202 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 622 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte görülen 3 bin 439 vaka ile 591 bin 138'e yükseldi.

Son 24 saatte 42 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölenlerin sayısı 12 bin 465'e, iyileşenlerin sayısı ise 535 bin 350'ye ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 13 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 20 vakanın görüldüğü ülkede 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 870 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 64 Kovid-19 vakasına rastlandı, hayatını kaybeden olmadı.

Toplam vaka sayısının 26 bin 305'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 85 kişi yaşamını yitirdi, 25 bin 686 kişi de sağlığına kavuştu.??????????????

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, India, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı Mesut Özil'in son fotoğrafı taraftarları kahretti! Yıldız futbolcu koltuk değnekleriyle ayakta durabiliyor Sergen Yalçın'ın sık sık hakemleri eleştirmesi Fatih Terim'i kızdırdı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarsa da vatandaş dışarı akın etti, İstanbul'da trafik yoğunluğu %76'yı buldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı
Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu         
17:20
Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi         
17:14
Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı         
16:43
Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı         
16:03
Evli ve üç çocuk babası şahıs mezarlıkta ölü bulundu Evli ve üç çocuk babası şahıs mezarlıkta ölü bulundu         
15:50
'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi?         
14:52
Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar         
13:39
Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı         
11:32
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu Davutoğlu'nun yaptığı düzeltme Yunanistan'daki anısını anlatan Buket Aydın'ı zora soktu         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 17:59:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei