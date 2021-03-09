Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı, 8 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne dek 90 bin 2 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 186 kişi iyileşti.

Çin Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, dijital aşı pasaportu uygulamasına başlandığı bildirildi.

Dijital Sertifika olarak adlandırılan uygulamada, Kovid-19 testi ve aşısıyla ilgili bilgilerin yer alacağı belirtildi.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19'u yurt dışı bağlantılı 446 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 93 bin 263'e çıktı.

Son 24 saatte 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölü sayısı 1645'e yükseldi. Bugüne kadar 83 bin 900 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitiren olmadı.

Bölgede 21 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 bin 121'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 202 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 661 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 2 bin 668 artışla 600 bin 428'e yükseldi.

Son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölenlerin sayısı 12 bin 528'e, iyileşenlerin sayısı 546 bin 78'e ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 6 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 52 vakanın görüldüğü ülkede 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 900 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 60 Kovid-19 vakasına rastlandı, hayatını kaybeden olmadı.

Toplam vaka sayısının 26 bin 641'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 85 kişi yaşamını yitirdi, 25 bin 851 kişi de sağlığına kavuştu.??????????????

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 kişide Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam vaka sayısının 2 bin 409'a ulaştığı ülkede, bugüne kadar 26 kişi hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda, Güney Auckland'de ilk büyük aşı kliniğini açtığını, başlangıç olarak günde 150 kişinin aşılanacağını duyurdu.

Kentte, birkaç hafta içerisinde iki aşı kliniğinin daha açılması planlanıyor.