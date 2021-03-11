Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ???????ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 11 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Bugüne dek 90 bin 18 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 201 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 21'i yurt dışı bağlantılı 465 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 94 bin 198'e çıktı.

Son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölü sayısı 1652'ye yükseldi. Bugüne kadar 84 bin 675 kişi sağlığına kavuştu.

Öte yandan Güney Kore hükümeti, Oxford Üniversitesi ile İngiliz- İsveç ilaç firması AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının 65 yaş ve üstü yetişkinler için kullanımına onay verdi.

Onayın İngiltere ve İskoçya'da aşının yaşlılar üzerinde hastaneye yatış ve ölüm oranını azalttığına ilişkin verilerin yayımlanmasından sonra alındığı bildirildi.

Güney Kore'de, ilk aşılama çalışmaları 26 Şubat'ta başlamıştı. Hükümetin 65 yaş ve üstü kişiler için herhangi bir aşıyı onaylamaması ülke genelinde eleştirilere yol açmıştı.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden olmadı.

Bölgede 22 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 bin 151'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 203 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 694 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 749 artışla 607 bin 48'e yükseldi.

Son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölenlerin sayısı 12 bin 608'e, iyileşenlerin sayısı 546 bin 671'e ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 8 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 70 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 911 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 58 Kovid-19 vakasına rastlandı, hayatını kaybeden olmadı.

Toplam vaka sayısının 26 bin 598'e çıktığı ülkede bugüne kadar 85 kişi yaşamını yitirdi, 26 bin kişi de sağlığına kavuştu.?????????????????????