Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı, 9 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Bugüne dek 90 bin 27 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 209 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 21'i yurt dışı bağlantılı, 488 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 94 bin 686'ya çıktı.

Son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgındaki ölü sayısı 1662'ye yükseldi. Bugüne kadar 85 bin 743 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden olmadı.

Bölgede 60 yeni hastanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 bin 211'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 203 kişi yaşamını yitirdi, 10 bin 710 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 578 artışla 611 bin 618'e yükseldi.

Son 24 saatte 87 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölenlerin sayısı 12 bin 694, iyileşenlerin sayısı 546 bin 912'e ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı, 10 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 80 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 939 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 81 Kovid-19 vakasına rastlandı, hayatını kaybeden olmadı.

Toplam vaka sayısının 26 bin 679'a çıktığı ülkede bugüne kadar 85 kişi yaşamını yitirdi, 26 bin 56 kişi sağlığına kavuştu.?????????????????????

Tayland'da cuma günü başlaması planlanan Astra-Zeneca Kovid-19 aşı uygulamaları, "kan pıhtılaşmasına yol açtığı" iddiaları üzerine iptal edildi.

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise aşıların kan pıhtılaşmasına neden olduğunu dair bir işaret olmadığı belirtilmesine rağmen aşı çalışmalarının askıya alındığı bildirildi.