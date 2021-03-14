Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

14.03.2021 17:05
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı, 10 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne dek 90 bin 44 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 225 kişi iyileşti.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 25 bin 320 yeni vakaya rastlandı.

Toplam Kovid-19 vaka sayısı 11 milyon 359 bin 48'e çıktı ve 10 milyon 989 bin 897 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 161 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 158 bin 607'ye yükseldi.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 23'ü yurt dışı bağlantılı, 459 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 95 bin 635'e çıktı.

Son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgındaki ölü sayısı 1669'a yükseldi. Bugüne kadar 87 bin 408 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden olmadı.

Bölgede 24 yeni hastanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 bin 282'ye yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 203 kişi yaşamını yitirdi, 10 bin 754 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 899 artışla 621 bin 498'e yükseldi.

Son 24 saatte 63 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölenlerin sayısı 12 bin 829, iyileşenlerin sayısı 560 bin 512'ye ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 17 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 105 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar 30 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 961 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 170 Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı yaşanmadı.

Toplam vaka sayısının 26 bin 927'ye çıktığı ülkede bugüne kadar 86 kişi yaşamını yitirdi, 26 bin 154 kişi sağlığına kavuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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