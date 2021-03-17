Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

17.03.2021 16:59
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı, 4 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne dek 90 bin 66 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 254 kişi iyileşti.

CGTN haber kanalına göre, Pekin yönetimi, Hong Kong üzerinden Çin vizesi başvurusunda bulunan Çin aşısı yaptırmış yabancılardan sağlık raporu istenmeyeceğini belirtti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 17'si yurt dışı bağlantılı, 469 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 96 bin 849'a çıktı.

Son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgındaki ölü sayısı 1686'ya yükseldi. Bugüne kadar 88 bin 814 kişi sağlığına kavuştu.

Güney Koreli yetkililerin, ülkedeki tüm yabancı işçilerin Kovid-19 testi yaptırmalarına zorunluluk getiren açıklaması, "ülkede yabancılara karşı ayrımcılık yapıldığına" yönelik eleştirilere neden oldu.

Açıklamada, mart sonuna kadar test yaptırmayan yabancı uyruklu kişilere, 1768 dolar para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 10 bin 974 yeni vakaya rastlandı.

Vaka sayısı 11 milyon 438 bin 846'ya çıktı ve 11 milyon 45 bin 284 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 188 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 159 bin 44'e yükseldi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte hayatını kaybeden olmadı.

Bölgede 11 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 341'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 203 kişi yaşamını yitirdi, 10 bin 809 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 437 artışla 631 bin 320'ye çıktı.

Son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölenlerin sayısı 12 bin 848'e, iyileşenlerin sayısı 560 bin 736'ya ulaştı.

Filipinli yetkililerin yaptığı açıklamada, Kovid-19 enfeksiyonlarında endişe verici artışı kontrol altına almak için mücadele edildiği, bu nedenle ülkeye yabancıların girişini geçici olarak yasaklama kararı alındığı belirtildi.

Başkent Manila'daki uluslararası havalimanına geri dönen Filipinlilerin girişinin ise günlük 1500 kişiyle sınırlandırıldığı kaydedildi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı, 9 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 137 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar 30 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 984 kişi iyileşti.

Ülkede, Moderna ve Pfizer-BioNTech şirketlerince geliştirilen Kovid-19 aşıları kullanılıyor.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 248 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam vaka sayısının 27 bin 402'ye çıktığı ülkede, 26 bin 339 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede son 24 saatte virüs kaynaklı 1 kişi öldü, salgının başından bu yana toplam 88 kişi yaşamını yitirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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