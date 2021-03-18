Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 6 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne dek 90 bin 72 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 267 kişi iyileşti.

Çin'in başkenti Pekin'de diplomat ve yabancı gazeteciler için yapılan duyuruda bu kişilerin Sinopharm firmasının aşısını yaptırabileceği belirtildi.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18'i yurt dışı bağlantılı, 445 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 97 bin 294'e çıktı.

Son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgındaki ölü sayısı 1688'e yükseldi. Bugüne kadar 89 bin 178 kişi sağlığına kavuştu.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 35 bin 871 yeni vakaya rastlandı.

Vaka sayısı 11 milyon 474 bin 605'e çıktı ve 11 milyon 63 bin 25 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 172 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 159 bin 216'ya yükseldi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte hayatını kaybeden olmadı.

Bölgede 10 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 351'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 203 kişi yaşamını yitirdi, 10 bin 824 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 290 artışla 640 bin 984'e çıktı.

Son 24 saatte 21 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölenlerin sayısı 12 bin 887'ye, iyileşenlerin sayısı 561 bin 530'a ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı, 15 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 152 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 92 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam vaka sayısının 27 bin 494'e çıktığı ülkede, 26 bin 377 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede son 24 saatte virüs kaynaklı bir kişi öldü, salgının başından bu yana toplam 89 kişi yaşamını yitirdi.