Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

22.03.2021 17:07
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne dek 90 bin 106 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 309 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19'u yurt dışı bağlantılı 415 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 99 bin 75'e çıktı.

Son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgındaki ölü sayısı 1697'ye yükseldi. Bugüne kadar 90 bin 611 kişi iyileşti.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 46 bin 951 yeni vakaya rastlandı.

Vaka sayısı 11 milyon 646 bin 81'e çıktı ve 11 milyon 151 bin 468 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 212 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 159 bin 967'ye yükseldi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte yaşamını yitiren olmadı.

Bölgede 18 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 398'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 203 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 901 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan'da, sağlık çalışanlarına ilaç firması AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği ve bazı Avrupa ülkelerinin kullanımını durdurduğu Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı.

Aşılama kampanyası henüz halkı kapsamıyor.

Toplamda 1006 vakanın tespit edildiği Tayvan'da virüs nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 19 artışla 671 bin 792'e çıktı.

Son 24 saatte 4 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 12 bin 972'ye, iyileşenlerin sayısı 577 bin 850'ye ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı, 12 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 208 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 38 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 73 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 27 bin 876'ya çıktığı ülkede, 26 bin 663 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, ölenlerin sayısı 91'e yükseldi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Selahattin Demirtaş'a "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 3 yıl 6 ay hapis Milli yıldız yine G.Saray'a yeşil ışık yaktı! Aslan dövmesi detayı dikkat çekti Deniz kaplumbağası yiyen 19 kişi hayatını kaybetti Fenerbahçe'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Yürürlükten kaldırılmasının sonuçlarından endişe duyuyoruz Tır şoförü, aracının içinde ölü olarak bulundu Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar Haftalık vaka sayısında zirvede! Samsun'daki tablonun bir nedeni daha ortaya çıktı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı
Sanem Çelik, EDHO'ya veda ediyor Sanem Çelik, EDHO'ya veda ediyor         
17:03
Piyasalardaki dalgalanma sonrası CHP'den ilk değerlendirme: Erdoğan'ın bedduası tuttu Piyasalardaki dalgalanma sonrası CHP'den ilk değerlendirme: Erdoğan'ın bedduası tuttu         
16:58
Kırmızı kategorideki ilde 'pes' dedirten kaçak havuz partisi! Sorumsuzluğa ceza yağdı Kırmızı kategorideki ilde 'pes' dedirten kaçak havuz partisi! Sorumsuzluğa ceza yağdı         
16:55
Temizlikçi kılığına giren firari kaçmak üzereyken yakayı ele verdi Temizlikçi kılığına giren firari kaçmak üzereyken yakayı ele verdi         
16:27
Kanal D ekranında yayınlanan Hekimoğlu dizisi final yapıyor Kanal D ekranında yayınlanan Hekimoğlu dizisi final yapıyor         
16:21
İYİ Parti, Meclis Bankası Başkanlığı için tek maddelik kanun teklifi verecek: 5 yıllık atansınlar, öncesinde görevden alınamasınlar İYİ Parti, Meclis Bankası Başkanlığı için tek maddelik kanun teklifi verecek: 5 yıllık atansınlar, öncesinde görevden alınamasınlar         
16:09
Babacan'dan çarpıcı iddia: Ağbal, kayıp 130 milyar doları sorduğu için mi görevden alındı? Babacan'dan çarpıcı iddia: Ağbal, kayıp 130 milyar doları sorduğu için mi görevden alındı?         
15:56
Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü         
15:39
Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti         
15:19
Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor         
15:17
İşçinin feci ölümü! Vinç kolunun halatı kopunca, tonlarca ağırlığın altında kaldı İşçinin feci ölümü! Vinç kolunun halatı kopunca, tonlarca ağırlığın altında kaldı         
15:00
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir         
14:41
Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı         
14:24
Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin         
14:15
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 17:12:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei