Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı, 9 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne dek 90 bin 115 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 321 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 15'i yurt dışı bağlantılı, 346 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 99 bin 421'e çıktı.

Son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgındaki ölü sayısı 1704'e yükseldi. Bugüne kadar 91 bin 79 kişi iyileşti.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 40 bin 715 yeni vakaya rastlandı.

Vaka sayısı 11 milyon 686 bin 796'ya çıktı ve 11 milyon 181 bin 253 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 199 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 160 bin 166'ya yükseldi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 1 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bölgede 12 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 410'a yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 204 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 936 kişi iyileşti.

Tayvan

Toplamda 1007 vakanın tespit edildiği Tayvan'da son 24 saatte 1 yeni vaka kaydedildi.

Şimdiye kadar virüs nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 687 artışla 677 bin 653'e çıktı.

Son 24 saatte 20 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 12 bin 992'ye, iyileşenlerin sayısı 578 bin 461'e ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı, 13 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 221 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 63 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 401 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 28 bin 277'ye çıktığı ülkede, 26 bin 766 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, ölenlerin sayısı 92'ye yükseldi.