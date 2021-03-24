Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

24.03.2021 15:13
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı, 10 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne dek 90 bin 125 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 331 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17'si yurt dışı bağlantılı, 428 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 99 bin 846'ya çıktı.

Son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgındaki ölü sayısı 1707'ye yükseldi. Bugüne kadar 92 bin 560 kişi iyileşti.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 47 bin 262 yeni vakaya rastlandı.

Vaka sayısı 11 milyon 734 bin 58'e çıktı ve 11 milyon 205 bin 160 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 275 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 160 bin 441'e yükseldi.

Hindistan yönetimi, artış görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle havaalanlarında, otobüs duraklarında ve tren istasyonlarında Kovid-19 testi yapılacağını açıkladı.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı görülmedi.

Bölgede 10 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 420'ye yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 204 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 963 kişi iyileşti.

Hong Kong'da Pfizer Kovid-19 aşılarının kullanımı, şişelerin kapaklarının bozuk olduğu gerekçesiyle askıya alındı.

Tayvan

Toplam 1009 vakanın tespit edildiği Tayvan'da, son 24 saatte 2 yeni vaka kaydedildi.

Şimdiye kadar virüs nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 666 artışla 684 bin 311'e çıktı.

Son 24 saatte 47 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 13 bin 39'a, iyileşenlerin sayısı 579 bin 518'e yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 15 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 236 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 236 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 69 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 28 bin 346'ya çıktığı ülkede, 26 bin 873 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte virüs nedeniyle can kaybı görülmeyen Tayland'da, ölenlerin sayısı 92'ye yükseldi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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