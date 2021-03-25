Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 11 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne dek 90 bin 136 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 335 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11'i yurt dışı bağlantılı 430 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 100 bin 276'ya çıktı.

Son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgındaki ölü sayısı 1709'a yükseldi. Bugüne kadar 92 bin 68 kişi iyileşti.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 53 bin 476 yeni vakaya rastlandı.

Vaka sayısı 11 milyon 787 bin 534'e çıktı ve 11 milyon 231 bin 650 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 251 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 160 bin 692'ye yükseldi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı görülmedi.

Bölgede 9 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 429'a yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 204 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 963 kişi iyileşti.

Tayvan

Toplam 1012 vakanın tespit edildiği Tayvan'da, son 24 saatte 3 yeni vaka kaydedildi.

Şimdiye kadar virüs nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 773 artışla 693 bin 48'e çıktı.

Son 24 saatte 56 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 13 bin 95'e, iyileşenlerin sayısı 580 bin 62'ye yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 17 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 253 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 78 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 97 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 28 bin 443'e çıktığı ülkede, 26 bin 946 kişi sağlığına kavuştu.

Toplamda 92 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da son 24 saatte virüs nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

Ülkede Johnson and Johnson ilaç firması tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıya acil kullanım onayı verildi.

Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Anutin Charnvirakul, Tayland Gıda ve İlaç İdaresinin Johnson and Johnson aşısının acil kullanımını onayladığını duyurdu.

Bangladeş

Bangladeş'te bugüne kadar virüs kaynaklı 580 bin 808 vaka tespit edilirken, 8 bin 763 kişi hayatını kaybetti, 527 bin 609 kişi sağlığına kavuştu.

Bangladeş Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülke genelinde okulların süresiz olarak kapalı tutulacağı duyuruldu.

1 yıldan fazla süredir kapalı olan okullarda, 30 Mart'ta yüz yüze eğitime geçilmesi öngörülüyordu.