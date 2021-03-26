Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

26.03.2021 13:15
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 11 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne dek 90 bin 147 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 348 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23'ü yurt dışı bağlantılı 494 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 100 bin 770'e çıktı.

Son 24 saatte 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgındaki ölü sayısı 1716'ya yükseldi. Bugüne kadar 92 bin 630 kişi iyileşti.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 59 bin 118 yeni vakaya rastlandı.

Vaka sayısı 11 milyon 846 bin 652'ye çıktı ve 11 milyon 264 bin 637 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 257 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 160 bin 949'a yükseldi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede 11 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 440'a yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 205 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 23 kişi iyileşti.

Tayvan

Toplam 1013 vakanın tespit edildiği Tayvan'da, son 24 saatte 1 yeni vaka kaydedildi.

Bugüne dek virüs nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 838 artışla 702 bin 856'ya çıktı.

Son 24 saatte 54 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 13 bin 149'a, iyileşenlerin sayısı 580 bin 689'a yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 12 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 265 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 86 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 134 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 28 bin 577'ye çıktığı ülkede, 27 bin 32 kişi sağlığına kavuştu.

Toplamda 92 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da son 24 saatte virüs nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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