Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

04.04.2021 16:17
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11'i yurt dışı kaynaklı 21 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.

Çin'de bugüne dek 90 bin 273 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 422 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 29'u yurt dışı bağlantılı 543 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 105 bin 279'a çıktı.

Son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1744'e yükseldi. Bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 96 bin 589 kişi iyileşti.

Güney Kore'de Kovid-19 aşılama programının başladığı 26 Şubat'tan bu yana toplamda 962 bin 83 kişi aşılandı.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Bölgede 7 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 509'a yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar virüs nedeniyle 205 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 139 kişi iyileşti.

Tayvan

Son 24 saatte 2 yeni vakaya rastlanan Tayvan'da, toplam vaka sayısı 1047'ye yükseldi. Virüs nedeniyle şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 28 artışla 795 bin 51'e çıktı.

Son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 13 bin 425'e çıktı, 646 bin 100 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 10 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 478 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 185 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 96 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 29 bin 127'ye çıktığı ülkede, 27 bin 774 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede toplam 95 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 7 bin 87 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 637 bin 364'e ulaştı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 53 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 9 bin 266'ya çıktı, 552 bin 482 kişi iyileşti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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