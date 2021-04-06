Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı, 24 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkede, Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.

Çin'de bugüne dek 90 bin 329 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 449 kişi iyileşti.

Ülkedeki aşılama kampanyasında en az 142 milyon 80 bin doz aşı uygulandı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18'i yurt dışı bağlantılı 478 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 106 bin 230'a çıktı.

Son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1752'e yükseldi. Bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 97 bin 363 kişi iyileşti.

Güney Kore'de Kovid-19 aşılama programının başladığı 26 Şubat'tan bu yana toplamda 999 bin 870 kişi aşılandı.

Aşılandıktan sonra hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya çıktı.

Güney Kore'de Ekim 2020'den bu yana toplamda 330 kişide Kovid-19'un İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da görülen türleri tespit edildi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Bölgede 7 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 532'ye yükseldi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 205 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 145 kişi iyileşti.

Tayvan

Son 24 saatte 2 yeni vakaya rastlanan Tayvan'da, toplam vaka sayısı 1050'e yükseldi. Virüs nedeniyle şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan'da virüse yakalanan 1004 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 373 artışla 812 bin 760'a çıktı.

Son 24 saatte 382 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 13 bin 817'ye çıktı, 646 bin 381 kişi iyileşti.

Ülkedeki vaka sayılarının 10 binin üzerine çıkmasının ardından geçen hafta başkent Manila ve etrafındaki 4 bölge için ilan edilen sokağa çıkma yasağı, dün bir hafta daha uzatılmıştı.

Günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısının 2 Nisan'da 15 bin 280 olarak açıklandığı Filipinler, "Güneydoğu Asya'da Endonezya'nın ardından en yüksek vaka sayısının tespit edildiği ülke" konumunda.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 24 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 519 vakanın görüldüğü ülkede, 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 214 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 250 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 29 bin 571'e çıktığı ülkede, 27 bin 948 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede toplam 95 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 7 bin 213 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 651 bin 652'ye ulaştı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 66 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 9 bin 387'ye çıktı, 555 bin kişi iyileşti.

Ülkede bugün, günlük en yüksek Kovid-19 vakası ile virüs kaynaklı ölüm kaydedildi.

Son haftalarda vaka sayılarının yükselişe geçtiği Bangladeş'te, virüsün yayılmasını önlemek için dün 1 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Ülkede, 3 hafta önce ilan edilen ve İngiltere haricindeki Avrupa ülkelerinden ve diğer 12 ülkeden Bangladeş'e gelişi yasaklayan karar ise sürüyor.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda'da son 24 saatte 17 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 bin 524'e yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmazken şimdiye kadar 26 kişi yaşamını yitirdi. Bugüne dek 2 bin 424 kişi sağlığına kavuştu.

Yeni Zelandalı yetkililer, Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında, askıya alınan Avustralya ile seyahat anlaşmasının 19 Nisan'da yeniden yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Bu arada, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern yaptığı açıklamada, sağlık yetkililerinin Kovid-19'un Avustralya'dan bulaşma riskinin düşük olduğuna inandığını aktardı.

Ardern, ülkesi ile Avustralya arasında seyahat edilmesinin artık güvenli olduğunu belirtti.

Taraflar arasındaki seyahat anlaşmasının ekonomik iyileşmelerini güçlendirdiğini kaydeden Ardern, yeni bir salgının görülmesi durumunda karantina gibi önlemlerin alınabileceği uyarısında bulundu.

Ardern, ülkesinin Pasiifk Okyanusu'ndaki ülkeler dışındaki ülkelerle seyahat anlaşması yapmayı planlamadığını ifade etti.

Diğer yandan, uygulanan sıkı karantina tedbirleriyle salgına karşı başarılı mücadele sergileyen Yeni Zelanda'da, kayak sezonunun açılmasına az zaman kala alınan bu karar, turistik bölgelerdeki esnafın yüzünü güldürdü.

Avustralya

Avustralya'da son 24 saatte 9 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Toplam vaka sayısı 29 bin 364'e ulaşırken bugüne dek virüs bulaşan 909 kişi hayatını kaybetti, 26 bin 318 kişi sağlığına kavuştu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison basına yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda ile aralarındaki seyahat anlaşmasının 19 Nisan'da tekrar yürürlüğe girecek olmasının yavaş yavaş normale dönülen ülke için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Morrison, anlaşmanın yeniden yürürlüğe girmesiyle birçok fırsatın oluşturabileceğine ve insanların tekrar bir araya gelebileceğine işaret etti.

Avustralya Başbakanı Morrison'un Yeni Zelanda Başbakanı Ardern ile bir araya gelmek üzere yakın zamanda komşu ülkeye gitmesi bekleniyor.