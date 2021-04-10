Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

10.04.2021 13:39
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı, 14 yeni Kovid-19 vakası görüldü. Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.

Çin'de bugüne dek 90 bin 400 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 481 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 15'i yurt dışı bağlantılı, 677 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 108 bin 945'e çıktı.

Son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1765'e yükseldi. Bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 99 bin 301 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 5 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 569'a yükseldi.

Bölgede virüs nedeniyle 207 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 186 kişinin tedavisi tamamlandı.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 12 bin 674 artışla 853 bin 209'a çıktı.

Son 24 saatte 225 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 14 bin 744'e çıktı, 648 bin 220 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 32 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 633 vakanın görüldüğü ülkede, 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 304 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 789 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 31 bin 658'e çıktığı ülkede, 28 bin 161 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 97'ye çıktı.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 5 bin 343 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 678 bin 937'ye yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 77 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 9 bin 584'e çıktı, 572 bin 378 kişinin tedavisi tamamlandı.

Artan vaka sayıları nedeniyle Bangladeş'te hükümet, 14 Nisan'dan itibaren bir hafta boyunca tam kapanmaya gidileceğini duyurdu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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