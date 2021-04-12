Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

12.04.2021 16:09
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 14 yeni Kovid-19 vakası görüldü. Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.

Çin'de bugüne dek 90 bin 426 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 495 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 27'si yurt dışı bağlantılı 587 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 110 bin 146'ya çıktı.

Son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1770'e yükseldi. Bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 100 bin 804 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede 1 milyon 157 bin 255 doz Kovid-19 aşısı yapıldığı bilgisi paylaşıldı. 916 bin 780 kişiye Oxford-AstraZeneca aşısı, 240 bin kişiye ise Biontech- Pfizer aşısı yapıldığı bildirildi.

Yetkililer, 60 yaş altı hastalar için bazı riskler doğurduğu gerekçesiyle kullanımını durdurduğu Oxford-AstraZeneca aşısının "faydalarının risklerinden" fazla olduğunun anlaşılması üzerine yeniden kullanıma sunulacağını bildirdi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 11'i yurt dışı kaynaklı 13 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 595'e yükseldi.

Bölgede virüs nedeniyle 207 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 214 kişinin tedavisi tamamlandı.

Yetkililer, 26 Şubatta başlayan aşılamalarda 834 bin 800 doz Kovid-19 aşısı yapıldığını açıkladı.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, ülkede yurt dışı kaynaklı 1 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1058 vakanın görüldüğü adada, virüs bulaşan 11 kişi hayatını kaybetti, 1026 kişi iyileşti, 21 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 378 artışla 876 bin 225'e çıktı.

Son 24 saatte 204 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 15 bin 149'a ulaştı, 703 bin 625 kişi de iyileşti.

Vakaların yoğunlaştığı başkent Manila ve çevresinde bugünden itibaren 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

Son 24 saatte tespit edilen 985 vaka ile toplam vaka sayısı 33 bin 610'a çıktı. Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı, 28 bin 248 kişi sağlığına kavuştu.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 25 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 678 vakanın görüldüğü ülkede 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 335 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 7 bin 219 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 691 bin 957'ye yükseldi.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 83 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 8 bin 523'e çıktı. Bu, ülkede salgının başından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek can kaybı oldu.

Artan vakalar nedeniyle ülkede, 14 Nisan'dan itibaren bir hafta boyunca tam kapanmaya gidileceği duyuruldu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Biontech, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Uğurcan Çakır için servet öneren İngiliz ekibinin teklifi reddedildi Uğurcan Çakır için servet öneren İngiliz ekibinin teklifi reddedildi Futbolda VAR'ın ardından yeni bir sisteme geçiliyor: Yarı Otomatik Ofsayt! Futbolda VAR'ın ardından yeni bir sisteme geçiliyor: Yarı Otomatik Ofsayt! Ankara'da, 900 kişinin evsiz kaldığı mahallede 'kira artışı' tepkisi Ankara'da, 900 kişinin evsiz kaldığı mahallede 'kira artışı' tepkisi Bu kadarına da pes! Evi ve arabası var ama hala dileniyor Bu kadarına da pes! Evi ve arabası var ama hala dileniyor Bu illerde ev sahibi olan yaşadı, kiracılar yandı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 50 arttı Bu illerde ev sahibi olan yaşadı, kiracılar yandı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 50 arttı 51 gündür kayıp olan kızını arayan babadan çarpıcı sözler: Evladımı oğluyla evlendirmek için halası kaçırdı 51 gündür kayıp olan kızını arayan babadan çarpıcı sözler: Evladımı oğluyla evlendirmek için halası kaçırdı Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapığın ilk ifadesi: Hoşuma gitti Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapığın ilk ifadesi: Hoşuma gitti

Son Dakika Haberleri
15:55 Zabıtaların yakaladığı dilenci kadının mal varlığı ağızları açık bıraktı
15:48 Mansur Yavaş'tan Gökçek'e olay gönderme: Çin böceğine, şişme oyuncaklara, heykellere son verdik
15:15 Sakatlıklardan bıkan Falcao'dan taraftara mesaj geldi: Maskeli adam geliyor
15:11 Yaşlı kadının şüphe dolu ölümünde dehşete düşüren detay: Ayağını hamur makinesine sıkıştırıp işkence ettiler
15:04 1959 öncesi şampiyonluklar için TFF'ye bir başvuru daha yapıldı
15:02 Koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi açıklandı
14:58 Ev sahiplerini sevindiren kiracıları düşündüren rakamlar! Bu illerde fiyatlar 1 yılda yüzde 50'den fazla arttı
14:51 ÇAYKUR'un 300 mevsimlik işçi alım ilanına 35 bin 412 kişi başvuru yaptı
14:46 CHP, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezerviyle ilgili Meclis'te genel görüşme açılmasını talep etti
14:12 İstanbul'un göbeğinde boğazına bıçak dayadığı kadını taciz eden sapık konuştu: Hoşuma gitti
"Taş gibi zeminde oynadık" diyen Oğuzhan'a cevap: Zeminde bir şey yok, gelin ve gözünüzle görün         
16:27
İmzaların atılmasına ramak kaldı! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yüzde 51'i satılıyor İmzaların atılmasına ramak kaldı! Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yüzde 51'i satılıyor         
16:15
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan kafa karıştıran hamle! Tüm fotoğrafları sildi Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan kafa karıştıran hamle! Tüm fotoğrafları sildi         
15:58
Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz Son Dakika! Rusya'dan Ukrayna'nın kullandığı Türk SİHA'larıyla ilgili açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz         
15:31
Usta oyuncu Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlandı         
14:57
Rapor ortaya çıktı! İşte koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi Rapor ortaya çıktı! İşte koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi         
14:51
88 yaşındaki kadının şüpheli ölümünde kan donduran detay: Ayağını hamur makinesine sıkıştırıp işkence yaptılar 88 yaşındaki kadının şüpheli ölümünde kan donduran detay: Ayağını hamur makinesine sıkıştırıp işkence yaptılar         
14:22
Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan 'Kafalar' grubuna 10 ay hapis cezası kararı Yasa dışı bahis sitesi reklamı yapan 'Kafalar' grubuna 10 ay hapis cezası kararı         
13:29
12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti 12 Nisan etiketiyle yapılan paylaşımlar sosyal medyada infial yarattı! Emniyet harekete geçti         
13:22
Çaresiz bekleyiş! Kaldırımda yürürken neye uğradığını şaşıran adam, sırtında bıçakla kalakaldı Çaresiz bekleyiş! Kaldırımda yürürken neye uğradığını şaşıran adam, sırtında bıçakla kalakaldı         
13:13
Ne Kars ne de Erzurum! Düzce'de Nisan ayında kar sürprizi, kalınlığı 120 santimetreye ulaştı Ne Kars ne de Erzurum! Düzce'de Nisan ayında kar sürprizi, kalınlığı 120 santimetreye ulaştı         
12:46
Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia, oyuncu Melisa Döngel'i radarına aldı         
12:36
Türk bayrağını yere serip üzerine basan kendinibilmeze, dersini esnaf verdi Türk bayrağını yere serip üzerine basan kendinibilmeze, dersini esnaf verdi         
12:22
AB'den Çin'in alüminyum ürünlerine ilave vergi AB'den Çin'in alüminyum ürünlerine ilave vergi         
12:21
Muş'ta baharın müjdecisi Muş'ta baharın müjdecisi "çiriş" otu geçim kaynağı oldu         
11:54
ÖTV indiriminden faydalanarak araç almak isteyen engelli vatandaş, hastaneden gelen raporla şoke oldu ÖTV indiriminden faydalanarak araç almak isteyen engelli vatandaş, hastaneden gelen raporla şoke oldu         
11:54
Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda         
07:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2021 16:42:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei