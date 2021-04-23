Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

23.04.2021 15:15
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı, 19 yeni vaka görüldü.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi.

Çin'de bugüne dek 90 bin 566 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 624 kişi iyileşti.

Aşılama kampanyasında yaklaşık 211 milyon doz aşı uygulandı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 39'u yurt dışı bağlantılı, 797 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 117 bin 458'e çıktı.

Son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1811'e yükseldi. Bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 107 bin 71 kişi iyileşti.

Güney Kore'de Aşılama programının başladığı 26 Şubat'tan bu yana yaklaşık 2 milyon kişi aşılandı.

Aşılandıktan sonra hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e çıktı.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

Bölgede 9 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 728'e yükseldi.

Bugüne kadar 209 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 325 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan'da bugüne kadar 1090 vaka tespit edildi, 11 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan'da virüse yakalanan 1044 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 767 artışla 971 bin 49'a çıktı.

Son 24 saatte 105 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 16 bin 370'ye çıktı, 846 bin 691 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 24 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 60 bin 904 vakanın görüldüğü ülkede, 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 576 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 70 vakayla ülkede salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Toplam vaka sayısının 50 bin 183'e çıktığı ülkede, yaklaşık 30 bin kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede toplam 121 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş

Bangladeş'te bugüne kadar 736 bin 74 vaka tespit edildi, 10 bin 781 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 4 bin 14 yeni vakanın tespit edildiği ülkede 98 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda'da salgının başından bu yana 2 bin 600 vaka kaydedildi.

Ülkede bugüne dek 2 bin 542 kişi sağlığına kavuşurken, 26 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, hava yolu ile Yeni Zelanda'ya gelen enfekte kişi sayısını azaltmak için Hindistan, Brezilya, Pakistan ve Papua Yeni Gine'nin "çok yüksek riskli ülke" kategorisine alındığını bildirdi.

Bu yıl söz konusu ülkelerden Yeni Zelanda'ya gelen her 1000 kişide 50'den fazla Kovid-19 vakası tespit edildiği kaydedildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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