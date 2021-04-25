Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı, 13 yeni vaka görüldü.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi. Çin'de bugüne dek 90 bin 588 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 644 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 41'i yurt dışı bağlantılı, 644 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 118 bin 887'ye çıktı.

Son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1813'e yükseldi. Bugüne kadar Kovid-19'a yakalanan 108 bin 475 kişi iyileşti.

Güney Kore'de aşılama programının başladığı 26 Şubat'tan bu yana yaklaşık 2 milyon 260 bin 639 kişi aşılandı.

Aşılandıktan sonra hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e çıktı.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 6 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 737'e yükseldi.

Bölgede, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Bugüne kadar 209 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 354 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, 3 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1100 vakanın görüldüğü Ada'da, 12 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan'da virüse yakalanan 1045 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 162 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Ülkedeki vaka sayısı 997 bin 523'e yükseldi.

Son 24 saatte 109 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 16 bin 783'e çıktı, 903 bin 665 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 40 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 6 vakanın görüldüğü ülkede, 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 629 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 438 vaka kaydedildi.

Toplam vaka sayısının 55 bin 460'a çıktığı ülkede, 31 bin 113 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 11 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle Tayland'da salgının başından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 140'a yükseldi.

Tayland'da dün 2 bin 839 vaka tespit edilmişti ve bu, ülkede salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçmişti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 922 yeni vaka tespit edildi, 101 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede, bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 745 bin 322'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 11 bin 53'e yükseldi.

Bangladeş'te virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 657 bin 452'ye yükseldi.