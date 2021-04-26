Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

26.04.2021 14:53
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı, 11 yeni vaka görüldü.

Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi. Çin'de bugüne dek 90 bin 599 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 652 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 31'i yurt dışı bağlantılı, 500 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 119 bin 387'ye çıktı.

Son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1817'ye yükseldi. Bugüne kadar 108 bin 850 kişi iyileşti.

Güney Kore'de aşılama programının başladığı 26 Şubat'tan bu yana yaklaşık 2 milyon 266 bin 888 kişi aşılandı.

Aşılandıktan sonra hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a çıktı.

Sağlık yetkilileri, bugünden itibaren eczacılar, diyaliz hastaları ve polis ile itfaiyeciler gibi 177 bin sosyal hizmet görevlisinin aşılanmasına başlanacağını açıkladı.

Yetkililer, çarşambadan itibaren 30 yaşın üstündeki 126 bin askerin aşılanmaya başlanacağını belirtti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 4 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 741'e yükseldi.

Bölgede, son 24 saatte hayatını kaybeden olmadı.

Bugüne kadar 209 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 354 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, 4 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1104 vakanın görüldüğü Ada'da, 12 kişi hayatını kaybetti.

Tayvan'da virüse yakalanan 1046 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 929 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Vaka sayısı 1 milyon 6 bin 428'e yükseldi.

Son 24 saatte 70 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 16 bin 853'e çıktı, 914 bin 952 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 45 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 51 vakanın görüldüğü ülkede, 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 662 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 48 vaka kaydedildi.

Toplam vaka sayısının 57 bin 508'e çıktığı ülkede, 31 bin 593 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da ölenlerin sayısı 148'e yükseldi.

Tayland'da önceki gün 2 bin 839 vaka tespit edilmişti ve bu, "ülkede salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı" olarak kayıtlara geçmişti.

Diğer yandan günlük vaka sayılarının 23 Nisan'dan bu yana 2 binin üstünde seyrettiği Tayland'da, hastanelerin de yükünün artmasıyla çeşitli önlemler alındı.

Buna göre, başkent Bangkok'da sinemalar, parklar, spor salonlarının da aralarında olduğu birçok mekan iki hafta süreyle kapatıldı.

20'den fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığı Bangkok'da, alışveriş merkezleri belirli saatlerde hizmet verecek.

Birçok bölgede maske kısıtlamalarını ihlal edenler 636 dolara kadar para cezasına çarptırılacak.

Bu arada 1 Mayıs itibarıyla Tayland vatandaşları haricinde ülkeye Hindistan'dan gelenler alınmayacak.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 306 yeni vaka tespit edildi, 97 kişi yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 748 bin 628'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 150'ye yükseldi.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 661 bin 693'e yükseldi.

Bangladeş Dışişleri Bakanı AK Abdul Momen, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülkenin sınırlarında birtakım kısıtlamalara gidildiğini açıkladı.

Momen, Hindistan'dan kara yoluyla gelenlerin 14 gün boyunca ülkeye kabul edilmeyeceğini bildirdi.

İki ülke arasındaki ticaretin mevcutta olduğu gibi süreceğini kaydeden Momen, ülkelerin 14 Nisan'da uçak yolculuğunu askıya aldığını anımsattı.?

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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