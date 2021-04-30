Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 13 yeni vaka görüldü.

Kovid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi. Çin'de bugüne dek 90 bin 655 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 691 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19'u yurt dışı bağlantılı 661 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 122 bin 7'ye çıktı.

Son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1828'e yükseldi. Bugüne kadar 111 bin 422 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 4 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 775'e yükseldi.

Bölgede son 24 saatte hayatını kaybeden olmadı. Bugüne kadar 209 kişi öldü, 11 bin 416 kişi iyileşti.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, 2 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1128 vakanın görüldüğü Ada'da, 12 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1053 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 748 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Vaka sayısı 1 milyon 37 bin 460'a yükseldi.

Son 24 saatte 89 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 17 bin 234'e çıktı, 946 bin 318 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 24 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 145 vakanın görüldüğü ülkede, 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 718 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 2 bin 177 yeni vaka tespit edildi, 57 kişi yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 759 bin 132'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 450'ye yükseldi.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 681 bin 426'ya yükseldi.???????