Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 16 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 90 bin 671 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 710 kişi ise iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 34'ü yurt dışı bağlantılı 627 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 122 bin 634'e çıktı.

Vaka sayısının 3 gündür 600'ün üzerinde seyrettiği ülkede son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1831'e yükseldi. Bugüne kadar 112 bin 337 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 8 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 783'e yükseldi.

Kentte son 24 saatte hayatını kaybeden olmadı.

Hong Kong'da bugüne dek virüs bulaşan 209 kişi öldü, 11 bin 416 kişi iyileşti, 141 kişinin ise halen tedavisi sürüyor.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, 24 saatte 3 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1132 vakanın görüldüğü adada, 12 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1053 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 226 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Vaka sayısı 1 milyon 46 bin 653'e yükseldi.

Son 24 saatte 120 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 17 bin 354'e çıktı, 957 bin 51 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 34 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 179 vakanın görüldüğü ülkede, 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 751 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1452 yeni vaka tespit edildi, 60 kişi yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 760 bin 584'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 510'a yükseldi.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 681 bin 671 oldu.