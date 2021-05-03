Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

03.05.2021 15:17
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 11 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kovid-19 salgının ilk kez ortaya çıktığı ülkede bugüne dek 90 bin 697 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 738 kişi ise iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23'ü yurt dışı bağlantılı 488 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 123 bin 728'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1834'e yükseldi. Bugüne kadar 113 bin 356 kişi iyileşti.

-Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 41 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 31 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, günlük ölü sayısı en yüksek seviyeye ulaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya yükseldi.

Ülkede, toplam vaka sayısı 71 bin 25'e çıktı, 40 bin 984 kişi sağlığına kavuştu.

Toplu aşılamaların Haziran ayında başlaması planlanan ülkede, yıl sonuna kadar nüfusun yüzde 70'inin virüse karşı aşılanması hedefleniyor.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 2 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 787'ye yükseldi.

Hong Kong'da bugüne dek virüs bulaşan 210 kişi öldü, 11 bin 447 kişi iyileşti, 97 kişinin ise halen tedavisi sürüyor.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezi, 24 saatte 6 yeni Kovid-19 vakası görüldüğünü bildirdi.

Bugüne dek 1145 vakanın görüldüğü adada, 12 kişi hayatını kaybetti. Virüse yakalanan 1058 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 255 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Vaka sayısı 1 milyon 62 bin 225'e yükseldi.

Son 24 saatte 94 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 17 bin 525'e çıktı, 975 bin 234 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 7'si yurt dışı kaynaklı olmak üzere 17 yeni vakaya rastlandı.

Toplam 61 bin 235 vakanın görüldüğü ülkede, 60 bin 786 kişi iyileşti.

Yaklaşık iki aydır Kovid-19 kaynaklı ölüm görülmeyen ülkede, son 24 saatte 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ölü sayısı 32'ye ulaştı.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 1739 yeni vaka tespit edildi, 65 kişi yaşamını yitirdi.

Bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 763 bin 682'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 644'e yükseldi.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 691 bin 162 oldu.

Kamboçya

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da son 24 saatte 841 kişide Kovid-19 virüsü tespit edilerek, günlük en yüksek ikinci vaka sayısına ulaştı.

Bugüne dek 15 bin 361 vaka görülen ülkede, 106 kişi hayatını kaybetti.

Kamboçya'nın şimdiye kadar dört milyondan fazla Kovid-19 aşısı aldığı bildirildi.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm 11 Mart 2021'de görülmüştü.

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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